Konya'da Selçuklu Belediyesi öncülüğünde, Konya Valiliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen SEDEP ve SETAP projelerinin 2025-2026 protokolü imzalandı. Çocukların değerler eğitimi ve teknolojiyle buluşması hedeflendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya Valiliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ve Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programı (SETAP) için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı protokolü, Selçuklu Kongre Merkezi’nde imzalandı.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu katıldı.

“ÇOCUKLARIN KALBİNE VE ZİHNİNE DOKUNUYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SEDEP’in Konya’da bir eğitim markası haline geldiğini belirterek, “Bu projelerle çocuklarımızın kalbine, zihnine ve geleceğine dokunuyoruz. 2012’den beri milli-manevi değerlerle yetişen öğrencilerimize, 2018’den itibaren SETAP ile sanat, teknoloji ve doğa temelli eğitimler sunuyoruz. Son bir yılda 36 bin 534 öğrenciye ulaştık” dedi.

Vali Akın, Konya’nın eğitimdeki vizyonunun Türkiye’ye örnek olduğunu vurgularken, İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, SEDEP ve SETAP’ın öğrencilerin erdem ve sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağladığını söyledi. NEÜ Rektörü Zorlu, belediyelerin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, SETAP’ın akademik destekle daha nitelikli hale geldiğini belirtti.

Kent Konseyi Başkanı Hayırlıoğlu ise projelerin gençlerin geleceği için önemine dikkati çekti.