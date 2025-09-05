Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin işaret ettiği farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, bireyselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu kapsamda hazırlanan "Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları" erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin bireysel farklılıklarına odaklanan bir yaklaşımla "Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuzları"nı hayata geçirdi.

Her öğrencinin hikâyesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kılavuz kitaplarda, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıktı. Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sağlayarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirmeyi amçalarken, Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsadı.

Bu kapsamda hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.