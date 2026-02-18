Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ev sahipliğinde ve Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğiyle 'Savunma Sanayii Kampüs Konya' programı düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ev sahipliğinde ve Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğiyle 'Savunma Sanayii Kampüs Konya' etkinliği yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Türkiye'nin tam bağımsız ideallerinin teknolojiyle vücut bulduğu güçlü bir vizyona ve anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Savunma sanayiinin bir milletin bağımsızlık kararlılığının en önemli ve somut göstergesi olduğunu vurgulayan Uzbaş, 'Kendi tasarımını yapan, kendi teknolojisini geliştiren, kendi kararlarını verebilen bir ülke olmak sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda hepimiz için tarihi bir sorumluluktur. Hamdolsun, ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayii alanında çok büyük kazanımlar elde etti. Türkiye olarak artık dışa bağımlılığını azaltan, yüksek katma değerli üretim yapan ve kritik teknolojilerde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik. Şüphesiz ki bu ilerleme, planlı bir vizyonun, güçlü bir iradenin ve nitelikli insan gücünün bir sonucudur' ifadelerini kullandı.

'YETKİNLİK YOKSA BİLGİNİZİN, BECERİNİZİN DE ÇOK ANLAMI OLMUYOR'

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ise, 'Milli Gücün Yükselişi: SSB ve Milli Yetkinlik Hamlesi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karataş, Konya'daki atmosferden çok etkilendiğini belirterek programların farklı illere de örnek olmasını temenni etti.

Bilgi ve becerinin yetenek olduğunu ifade eden Karataş, 'Kendi alanınıza ve çalıştığınız departmana ilişkin teknik yetkinliklere sahip olmanız önemlidir. Tasarım alanında görev yapıyorsanız, mühendis olarak fonksiyonel bilginin yanı sıra üretim süreçlerine de hâkim olmanız gerekir. Biz buna çapraz fonksiyonel diyoruz. Her türlü yetkinliklerinizi geliştirmek zorundasınız. Yetkinlik yoksa bilginizin, becerinizin de çok anlamı olmuyor. Tekrar ediyorum. Tutum, davranış ve performans kritik. Bilgi beceriniz olacak ama yetkinliğiniz varsa uzman olursunuz. Elbette tutumunuz olacaktır; ancak olumlu bir tutuma sahip değilseniz bunu yetkinliğe dönüştürmeniz mümkün değildir. Deneyim yaşayacaksınız; fakat deneyiminiz kritik ve zorlayıcı değilse yine yetkinlik olarak değerlendirilemez. Davranış ve performans sergilemeniz doğaldır; ancak ayırt edici ve üstün olmadığı sürece fark yaratmanız mümkün değildir. Yetkinlik dediğimiz kavramın merkezinde, bu unsurların nitelikli ve ayırt edici biçimde ortaya konması yer alır' diye konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇLER İÇİN YAPTIĞI PROJELER BEĞENİ GÖRDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu da Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu'nu ziyaret ettiklerini ve çok beğendiklerini belirterek Büyükşehir'in gençler için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

TSKGV'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Topçu, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa ASELSAN Konya Genel Müdürü Serkan Özsoy, HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, HAVELSAN Teknoloji Radar Genel Müdürü Mustafa Özçelik ve çok sayıda genç katıldı.