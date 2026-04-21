Huawei, İtalya'nın Como kentinde düzenlenen Huawei European Partner Conference 2026'da Avrupa'daki iş ortaklarının taşıdığı merkezi rolü bir kez daha vurguladı. Şirket, partner odaklı yaklaşımını büyümenin temel unsuru olarak tanımlarken, mevcut iş ortaklarıyla iş birliğini derinleştirmeyi ve yeni iş ortaklarıyla ekosistemini genişletmeyi hedeflediğini açıkladı.

PRNewswire / COMO, İtalya (İGFA) - Huawei, Avrupa'da elde edilen büyümede partner ekosisteminin belirleyici rol oynadığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, Avrupa'daki Enterprise gelirlerinin yüzde 90'dan fazlası iş ortakları üzerinden elde edilirken, servis sunumu ve kurulum süreçleri de artık neredeyse tamamen partnerler tarafından yürütülüyor. Bu yapıyı daha da güçlendirmeyi hedefleyen Huawei, önümüzdeki dönemde eğitim, pazarlama, servisler ve dağıtım alanlarında yatırımlarını artırmayı planlıyor. Şirket ayrıca ürün tedarik ve teslimat tarafındaki hızını da öne çıkararak, portföyünün yüzde 90'ının Avrupa genelinde iki ila dört hafta içinde teslim edilebildiğini, depolama ürünlerinde ise teslim süresinin iki aya kadar indiğini duyurdu.

Huawei Avrupa Enterprise İş Grubu Başkanı Willi Song, konferansta yaptığı açıklamada, 'İş ortaklarımız uzun vadeli büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcut partnerlerimizle iş birliğimizi daha da güçlendirirken, yüksek potansiyele sahip yeni iş ortaklarıyla da çalışacağız' dedi.

Willi Song, Huawei'nin önümüzdeki dönemde daha fazla iş ortağını Gold ve Silver iş ortaklığı yapısına dahil etmeyi planladığını söyledi. Song, şirketin bu kapsamda 10 binden fazla sertifikalı mühendis yetiştirmeyi, pazarlama faaliyetlerine 20 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve ürün ile servislerinin yüzde 90'ından fazlasını iş ortaklarının kullanımına açmayı hedeflediğini belirtti.

Huawei, bugün Avrupa'da 5 binden fazla iş ortağıyla çalışıyor. Şirket, iş ortakları üzerinden yürüyen iş hacmi ve katkının artmaya devam ettiğini belirtirken, çözüm satış süreçlerini kolaylaştırmak ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için partner politikalarını, destek mekanizmalarını ve yetkinlik geliştirme programlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Huawei ayrıca, iş ortaklarıyla daha istikrarlı ve karşılıklı fayda üreten bir yapı kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda teşvik mekanizmalarının artırılması, kaynak tahsisinin güçlendirilmesi, açık iş birliği ortamının desteklenmesi ve ortak inovasyon modellerinin yaygınlaştırılması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Huawei ile iş ortaklarının bugüne kadar birlikte geliştirdiği senaryo bazlı çözüm sayısı 100'ü aşmış durumda. Şirket, bu iş birliklerini hızlı ürün tedariki, uçtan uca görünürlük sağlayan operasyonel yapı ve iş ortaklarından gelen geri bildirimleri sürece dahil eden mekanizmalarla destekliyor.

Huawei, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki büyümesini kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, internet servis sağlayıcıları, üretim, konaklama ve perakende gibi temel sektörleri kapsayan 2+2+1 stratejisi doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor. Şirket, 2026 yılında Avrupa'daki Enterprise iş kolunda büyümesini devam ettirmeyi ve gelirlerinin büyük bölümünü yine iş ortakları üzerinden oluşturmayı öngörüyor. Şirket ayrıca dağıtım iş modelini de eKit 4+10+N stratejisi kapsamında genişletiyor. Bu yapıda özellikle müşteriyle doğrudan temas eden partnerlerle iş birliğinin artırılması ve teşvik mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Huawei, yaptığı açıklamada, iş ortaklarıyla kurduğu yapıyı daha da derinleştirerek müşteri odaklı inovasyon anlayışıyla Avrupa genelinde sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

