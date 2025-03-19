Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, Ramazan ayında manevi huzurun ve birlikteliğin ışığında etkinliklere imza atıyor. Öğrencilere Ramazan’ın derin manasını hissettirmeyi amaçlayan faaliyetler, iftardan sahura uzanan dolu dolu programlarla öğrencilere Ramazan coşkusunu yaşatıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) Ramazan coşkusu dolu dolu yaşanıyor.

Ramazan ayı kapsamında gerçekleşen; ümmet iftarları, anne-kız teravih namazları, baba-oğul teravih buluşmaları ve camii şenlikleri etkinlikleriyle paylaşmanın huzuru ve birlikteliğin sıcaklığı yüreklerde hissediliyor.

Ramazan ayında birçok aktivite ile öğrencilere keyifli anlar da yaşatan LİMA, ibadet etkinliklerinin yanı sıra; tiyatro gösterileri, çay sohbetleri, bilgi yarışmaları, bilardo, playstation turnuvaları ve tanışma faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

İftardan sahura uzanan etkinliklerle hem ruhu hem de gönülleri besleyen çalışmalar gerçekleştiren Lise Medeniyet Akademileri, gençleri manevi mirasla buluşturup, Ramazan’ın ruhunu gönüllerde yaşatmak amacıyla aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.