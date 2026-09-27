Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiyecilik Haftası kapsamında alışveriş merkezinde çocuklara yangından korunma ve güvenli yaşam konusunda eğlenceli eğitimler verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası kapsamında çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kumsmall AVM'de miniklere yönelik itfaiye parkuru, bilgilendirme ve boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar, itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken yangın ve yangından korunma konusunda da yaş gruplarına uygun bilgiler edindi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan 'Minik İtfaiyeci Parkuru' çocukların yoğun ilgisini gördü. Parkurda itfaiyecilerin görevlerini uygulamalı ve eğlenceli şekilde deneyimleyen çocuklar, ekiplerle birlikte çeşitli etkinliklere katıldı. Programda ayrıca çocuklara 'Kurtaran Can' sertifikaları takdim edildi.

İtfaiyecilik temalı boyama etkinliğinde de çocuklar hem eğlendi hem de itfaiyecilerin kullandığı ekipman ve görevlerine ilişkin görseller üzerinden bilgilendirildi.

'Çocuklarımızı Daha Güvenli Bir Geleceğe Hazırlıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Personeli Kürşat Maraşlı, etkinlikte yaptığı açıklamada, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası kapsamında çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Maraşlı, '25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası dolayısıyla alışveriş merkezimizde Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik minik itfaiye parkuru düzenledik. Parkurda çocuklarımızla beraber yarıştık ve onlara 'Kurtaran Can' sertifikalarını verdik. İtfaiyecilik modüllerinin yer aldığı boyama etkinlikleri gerçekleştirdik. Daha sağlam ve güvenli bir geleceğe adım atmak için küçük kardeşlerimizi bilgilendiriyoruz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle itfaiye teşkilatının eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Maraşlı, Başkan Büyükkılıç'a emek ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek tüm itfaiye teşkilatının İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı.

İtfaiyeden Çocuklara Güvenli Yaşam Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlara müdahalenin yanı sıra yangın öncesinde alınması gereken tedbirler konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle çocukların erken yaşta afet ve yangın farkındalığı kazanması, acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrenmesi ve itfaiyecilik mesleğini tanıması hedeflendi.

Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel gerçekleştirilen etkinlik, çocukların neşeli görüntüleriyle renklenirken, minik katılımcılar hem öğrendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı.