Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen '4. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'nda kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıttı. Türkiye Belediyeler Birliği standında yer alan Büyükşehir, Mersin'in turizm potansiyelini Türkçe ve İngilizce tanıtım materyalleriyle sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere aktardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın temsil ettiği fuar; kentin tarihi ve kültürel mirasından doğal güzelliklerine, gastronomisinden alternatif turizm olanaklarına kadar geniş bir yelpazede tanıtımının yapılmasına olanak sağladı.

MERSİN (İGFA) - 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşen fuarda, Mersin'in turizm değerlerini anlatan Türkçe ve İngilizce tanıtım materyalleri ziyaretçilerle buluşturuldu. Stantta kenti ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı konuklara Mersin'in öne çıkan destinasyonları, kültürel miras alanları, doğal güzellikleri ve gastronomi kültürü hakkında bilgiler verildi.

Akdeniz kıyısındaki konumunun yanı sıra, sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle farklı turizm türlerine ev sahipliği yapan Mersin'in alternatif turizm olanakları da fuar ziyaretçilerine aktarıldı.

Mersin'in lezzeti de fuara taşındı

Tanıtım çalışmalarında kentin gastronomi değerlerine de yer verildi. Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinden cezerye stant ziyaretçilerine ikram edilerek, kentin gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağlandı. Böylece Mersin'in yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri değil, kente özgü lezzetleri de fuar katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Turizm profesyonelleriyle temas kuruldu

2 gün süren fuarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı stant, ziyaretçilerin yanı sıra turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerin de ilgisini çekti. Gerçekleştirilen görüşmelerde Mersin'in sahip olduğu turizm çeşitliliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kentin ulusal ve uluslararası turizm alanındaki görünürlüğünün artırılması hedeflendi.