Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yapımı devam eden Kınıklı Sosyal Tesisi ile üniversite bölgesine kazandırılacak yeni sosyal alanda incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, 'Daha canlı, daha erişilebilir ve herkesin kendine yer bulabildiği bir Denizli için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli yatırımlarından biri olan Kınıklı Sosyal Tesisi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Temeli nisan ayında atılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri'nin karşısında yükselen tesiste incelemelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



'Zor zamanlarında hemşehrilerimizin yanında olacağız'



Kınıklı Sosyal Tesisi'nin özellikle hasta yakınları ve refakatçiler açısından önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, tesisin yalnızca bir konaklama merkezi değil, aynı zamanda sosyal destek alanı olarak hizmet vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, 'Hasta yakınları, refakatçiler ve öğrenciler için ücretsiz barınma imkanı sunacak tesisimiz, aynı zamanda insanların zor zamanlarında kendilerini yalnız hissetmemeleri için önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Çünkü bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil; ihtiyaç duyulan her anda hemşehrilerimizin yanında olmaktır' dedi.



Kınıklı Sosyal Tesisi yükseliyor



Toplamda 3 bin 694 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 906 metrekare taban alanı üzerine bodrum kat ve 4 kat olarak inşa edilen Kınıklı Sosyal Tesisi, modern mimarisi ve zengin imkanlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum katında 134 metrekarelik bağımsız girişli çocuk yaşam alanı ve psikososyal destek merkezi ile 105 metrekarelik güvenli sığınak alanı ve çamaşırhane yer alıyor. Giriş katında ise sosyal etkileşimi artıracak 108 metrekarelik Kent Kafe, 89 metrekarelik geniş bir teras ve bölgeye canlılık katacak farklı büyüklüklerde 4 adet ticari dükkan bulunuyor. Üst katlar ise tamamen konaklama ve kişisel bakım ihtiyaçlarına ayrılmış durumda. Hasta yakını erkek refakatçi katı olarak planlanan birinci katta, toplam 32 kişilik yatak kapasiteli 8 oda ve bekleme-dinlenme alanı bulunurken, ikinci kat, hasta yakını kadın refakatçi katı olarak planlandı. Bu kat, toplam 34 kişilik yatak kapasitesine sahip 8 oda ve bekleme-dinlenme alanlarından oluşuyor. Üçüncü katta ise 12 adet otel standartlarında tasarlanan oda ile birlikte; içerisinde mutfağı, oturma odası ve bağımsız yatak odası bulunan 4 adet konuk/misafirhane dairesi hizmet verecek.



Gençler için yeni sosyal alan gün sayıyor



Başkan Çavuşoğlu, Kınıklı Sosyal Tesisi'ndeki incelemelerinin ardından üniversite kampüs bölgesinde öğrenciler ve vatandaşların kullanımına sunulacak yeni sosyal alan projesinde de incelemelerde bulundu. Kınıklı Mahallesi Şehit Hüseyin Yılmaz Caddesi ile 6045 Sokak kesişiminde hayata geçirilen proje, özellikle çocuk ve gençlerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak planlandı. Toplam 870 metrekarelik alanda oluşturulan sosyal alanın, üniversite bölgesine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Günün her saatinde güvenli kullanım imkanı sunacak şekilde tasarlanan alanda özel aydınlatma sistemleri de bulunacak. Yeşil alanlarla bütünleşecek proje, bölgenin sosyal dokusuna katkı sağlarken öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra sosyalleşebileceği ve dinlenebileceği önemli bir buluşma noktası olacak. Gençlerin yaşam kalitesini artıracak sosyal alanları çoğaltmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Daha canlı, daha erişilebilir ve herkesin kendine yer bulabildiği bir Denizli için çalışmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.