Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Arkeofest, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta kapılarını açtı. 8500 yıllık geçmişe ışık tutan festivalin ilk günü, tarih ve arkeoloji meraklılarının yanı sıra çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından düzenlenen Arkeofest, ziyaretçilerini tarihin farklı dönemleri arasında yolculuğa çıkardı. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları, mimari canlandırmalar ve geleneksel yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

TARİHİ UYGULAYARAK ÖĞRENDİLER

Festival kapsamında düzenlenen deneysel arkeoloji atölyeleri, katılımcılara geçmişte kullanılan üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkânı sundu. Yontma taştan alet yapımından bitkilerle kumaş boyamaya, Neolitik Dönem mimarisinden çarkta çömlek yapımına, Hitit çivi yazısından sikke basımına ve antik yemek yapımına kadar farklı içeriklerdeki atölyeler yoğun ilgi gördü.

Çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler, arkeolojik bilgi edinmenin yanı sıra geçmişteki yaşam biçimlerini uygulamalı olarak keşfetme fırsatı buldu.

YEREL ÜRETİCİLER DE FESTİVALDE

Arkeofest, kültürel mirasın yanı sıra yerel üreticilere de destek oldu. Festival alanında kurulan pazar yerinde bölgedeki kadın girişimcilerin el emeği ürünleri ziyaretçilerle buluştu.

PAZAR GÜNÜ DE DOLU DOLU GEÇECEK

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Arkeofest, 27 Eylül Pazar günü de 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

RAFADAN TAYFA ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Arkeofest'in ikinci gününde (27 Eylül Pazar) saat 15.00'te sahne alacak Grup Rafadan, sahne gösterisi ve konseriyle festival alanındaki çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşatacak.

YARIM SAATTE BİR ÜCRETSİZ SERVİS

Festival alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Uludağ Üniversitesi 3 durağından Aktopraklık Höyük Arkeopark'a, 11.00-18.00 saatleri arasında karşılıklı olarak her 30 dakikada bir ücretsiz araç seferi düzenlenecek.