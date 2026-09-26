Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday memurluk sürecini tamamlayan personel için yemin töreni düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törende 100 itfaiye eri asil memurluğa geçiş için yemin etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştireceği etkinliklere Merkez İtfaiye İstasyonu'nda düzenlediği törenle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törende 2024 yılında Ankara İtfaiyesi'ne katılan ve aday memurluk sürecini tamamlayan 100 personel asil memurluğa geçiş için yemin etti.

YAŞ ORTALAMASI 48'DEN 36'YA DÜŞÜRÜLDÜ

İtfaiye erleri ve ailelerin de yer aldığı törende konuşan Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara İtfaiyesi'nde gerçekleştirilen yatırımları ve teşkilatın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları anlattı. Yavaş, 'Bizler iş başına geldiğimizde maalesef şöyle bir tabloyla karşılaştık. 650 civarında itfaiyeci, araç ve ekipmanlarda çok büyük eksiklik, yaş ortalaması ise hemen hemen 50'ydi. Yani istese emekli olsalardı gelenlerin de birçoğu maalesef çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Hiç unutmuyorum Elmadağ'da bir yangın olduğu zaman bir şoför ve yanında tek bir itfaiyeciyle müdahale etmeye çalışıyorlardı. Ve ilk yaptığımız iş yeni itfaiyeci personellerini belediyemize kazandırmak oldu. Ve bunda da şöyle bir yol izledik. Sadece ve sadece itfaiyecilik okulu mezunlarını sınava tabi tuttuk. Zaten bu işi meslek olarak kabul etmiş, eğitimini almış gençlerden seçtik. En iyi yaptığımız iş olduğuna kalpten inanıyorum. Yaklaşık 1500 personelimiz var. 2019 yılından bu yana İtfaiyecilik Yüksek Okulu'ndan mezun 850 personel göreve başladı. 200 personel daha alınacak. İzinleri alındı. 48 olan personel yaş ortalaması 36'ya düşürüldü' dedi.

2027 YILINDA İSTASYON SAYISI 55'E YÜKSELECEK

2019 sonrasında hizmete açılan itfaiye istasyonları hakkında bilgi veren Yavaş, 'Daha da yenileri yapılacak. Çünkü Ankara büyüdükçe ihtiyaç artıyor. Ve şunu da çok iyi biliyorum Beypazarı Belediye Başkanlığından; itfaiyemiz bildirim aldıktan sonra üç dakika içerisinde, beş dakika içerisinde bile vakaya müdahale etse o anda panik olan insanlar için 1-2 saat gecikmiş gibi geliyor. Bu nedenle çok çabuk müdahale edebilmek için sürekli olarak itfaiye istasyonlarımızı artırıyoruz. Şu anda Karacaören ve Eryaman bitti. Ve bu iki istasyonun açılmasıyla toplam istasyon 49'dan 51'e çıkacak. Ayrıca planladığımız diğer istasyonlarla beraber 2027 yılında hizmete açılacaklarla beraber 55 tane istasyonumuz olacak. Sekiz tane istasyonu da yeniledik' diye konuştu.

KIRSALA İLK MÜDAHALE TANKERİ

Kırsaldaki gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına da değinen Yavaş; köy, kırsal, mahalle ve merkeze uzak bölgelerde yangınlara müdahale süresini kısaltmak amacıyla yangına ilk müdahale tankerinin dağıtıldığını belirterek şunları söyledi:

'Bunu uygulayan başka bir büyükşehir belediyesi şu ana kadar olmadı. Köy muhtarlarımızı ve gönüllü itfaiyecilerimizi eğiterek ilçe merkezden veya il merkezden itfaiye gidinceye kadar bu tankerlerle henüz başlamış yangına müdahale ediliyor ve ilk yapılan müdahalelerden dolayı çok büyük sonuçlar elde ettik. Yine 144 yeni itfaiye aracı filoya kazandırıldı. Hâlâ da devam edilecek. Rotfire denen küçük itfaiye araçları bunlar da bir miktar köpük taşıyor. Çok hızlı gittiği için henüz başlamış yangınlara müdahalede çok büyük olumlu sonuçlar almış bulunuyoruz.'

Ankara İtfaiyesi'nin müdahale ettiği olayları rakamlarıyla açıklayan Yavaş, 'Geçen yıl 32 bin 600 olaya müdahale etmiş Ankara İtfaiyesi. Bu yılın ilk dokuz ayında 28 bin olaya müdahale etmiş. Bazen günde 300-400 tane yangına müdahale ettiği var. Maalesef bunların birçoğu da ot yangını. 4 bin 974 ot, anız ve ikili arazi yangını, 30 tane ağaçlık ve ormanlık alan yangınlarına müdahale edildi. Bunun yanında da ev yangınlarına zaten rutin bir şekilde müdahale edilmeye devam ediyor. Biz bu konularda araç, ekipman, dünyadaki en son gelişme neyse bunların hepsini itfaiyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi önce bu itfaiyecilerimizin kendi can güvenliğini sağlamak. Bu nedenle giydikleri kıyafetlerden kullandıkları ekipmanların hepsinin son derece teknolojik olması için masraftan kaçınmıyoruz' dedi.

Yavaş, konuşmasında 2023 Ekim ayında yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden Orçun Yaşar ve Fahrican Yavaş ile tüm itfaiye şehitlerini anarak, Kızılcahamam'da yangına intikal sırasında kaza geçiren itfaiyecilere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

'YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK KUTSAL BİR GÖREV'

Konuşmasının sonunda itfaiye erleri ve ailelerine seslenen Yavaş, itfaiyecilerin yalnızca yangınlara müdahale etmediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

'Yaptığınız iş çok kutsal bir görev. İtfaiyecilik gerçekten çok onurlu bir meslek. Aileleri bunlarla gurur duyuyor. Çünkü bunlar can kurtarıyor. Bir başkasının hayatını kurtarıyor. Bunu yaparken önceliğimiz önce kendi hayatınızı garantiye almak. Yangına müdahale edildiği zaman, olay yerine gittiğimizde gerçekten gençlerle gurur duyuyoruz. Maşallah gördüğünüz gibi hepsi çakı gibi kendileri mülakatla göreve alınıyor. Bu mülakatlar yapılırken sadece ve sadece liyakatleri ön plana çıkıyor. Çeviklikleri, güçleri, kuvvetleri bunlar dikkate alınıyor. İnşallah yeni alacağımız 200 personel de aynı şekilde böyle çakı gibi gençler olacak. Ben kendilerine kazasız belasız nice görevler diliyorum. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Ekipman vs. ne güçlendirilecekse onu yapacağız. Allah kazadan, yaralanmadan ve göremediğimiz bütün sakıncalı şeylerden sizleri korusun. Üstün başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum.'

ÇERİ: İTFAİYECİLİK, CESARETİN VE FEDAKÂRLIĞIN SİMGESİ

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ise 1714 yılında başlayan itfaiyeciliğin 312 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 'İtfaiyecilik; cesaretin, fedakârlığın, disiplinin ve dayanışmanın simgesidir. Bu köklü mirası Başkentimizde yaşatmak ve geleceğe daha güçlü taşımak bizler için büyük bir sorumluluktur. Bugün yemin edecek 100 arkadaşımız artık büyük ailemizin ve bu büyük sorumluluğun birer parçasıdır. Edeceğiniz yeminin, yalnızca görevinize değil, Ankara halkına, mesleğinize ve omuz omuza görev yapacağınız arkadaşlarınıza karşı taşıdığınız sorumluluğun da bir ifadesidir' dedi.

Ankara İtfaiyesi'nin eğitimli personeli, güçlü araç ve ekipmanları ve gelişen hizmet anlayışıyla vatandaşların en zor anlarında yanında olmaya devam edeceğini belirten Çeri, 'Bu süreçte, teşkilatımızın güçlenmesine ve gelişmesine verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden tüm itfaiyecilerimizi rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, bugün yemin edecek arkadaşlarımıza da meslek hayatları boyunca sağlık, başarı ve kazasız belasız görevler diliyorum. Allah tüm itfaiyecilerimizi ve vatandaşlarımızı felaketlerden korusun' ifadelerini kullandı.