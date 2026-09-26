Katılımcı yönetim anlayışıyla faaliyetlerini yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması' kapsamında yarışma süreci tamamlandı. Samsun'un geleceğine yön verecek önemli bir kent projesinin mimari açıdan ele alındığı yarışmada ortaya çıkan proje ve fikirlerin kamuoyuyla paylaşılması, meslek çevreleri ve akademik camia tarafından değerlendirilmesi amacıyla kolokyum ve proje sergisi gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm projeler, iki gün boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi

Serginin ardından düzenlenen kolokyum programında ise yarışma süreci ve projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen programda projelerin kente sağlayacağı katkılar ve mimari yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Programın sonunda yarışmada dereceye giren proje sahiplerine ödülleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve protokol üyeleri tarafından takdim etti.

'Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun'umuz, Millî Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, istiklalden istikbale uzanan büyük yürüyüşün simge şehridir. Böyle bir şehrin yarınlarını şekillendirirken geçmişten aldığımız güçlü mirası çağdaş ve nitelikli çalışmalarla buluşturmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması ile Samsun'un önemli bir alanına ilişkin farklı fikirlerin ve tasarım yaklaşımlarının ortaya konulmasına imkân sağladık. Yarışmamızın Samsun açısından taşıdığı anlamı özel kılan önemli bir husus da, tasarımını ele aldığımız alanın Gülsan Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer almasıdır. Gülsan, yıllar boyunca sanayi faaliyetlerinin sürdüğü ve şehrimizin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan bir bölge olarak Samsun'un gelişimine tanıklık etti. Bugün ise bu alanı, şehrimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir yaşam alanına kazandıracak kapsamlı bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz. Bu dönüşümle birlikte Gülsan'ın şehir içindeki konumunu ve kullanımını da yeniden şekillendiriyoruz. Burada yer alacak Belediye Hizmet Binamız, Kültür Merkezimiz ve Camimiz ile çevresindeki kentsel tasarımın Samsun'un şehir hayatına kazandıracağı değeri önemsiyoruz. Gülsan'da yürüttüğümüz bu dönüşümün Samsun'un şehir hayatına yeni değerler kazandırmasını, burada ortaya çıkan tasarımların da bu sürece güçlü bir mimari katkı sunmasını diliyorum. Bu güzel çalışmanın Samsun'umuza, hemşehrilerimize ve mimarlık ve şehircilik dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.