Bornova Belediyesi tarafından usta şair Attila İlhan anısına düzenlenen ve 790 bin kitabı İzmirlilerle buluşturan 7. Homeros Kitap Günleri görkemli bir törenle kapılarını açtı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tüm kitapseverleri 4 Ekim'deki kapanışa kadar sürecek olan bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından 'Attila İlhan anısına' düzenlenen 7. Homeros Kitap Günleri, Büyükpark içindeki Sahne Homeros'ta gerçekleştirilen görkemli bir törenle başladı. 25 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak olan dev şölen; 65 yayınevi, 440 yazar ve 790 binden fazla kitabı İzmirli okurlarla buluşturuyor.

7. Homeros Kitap Günleri'nin açılış töreninde, anısına etkinlik düzenlenen büyük usta Attila İlhan, Ege Kültür Platformu'nun katkılarıyla sahneye taşınan unutulmaz bir dinletiyle anıldı. Bornovalı yazar İbrahim Aktaş, Veli Can Aksoy'un kemanı eşliğinde usta şairin 'An Gelir' şiirini seslendirdi. Kemandan yükselen hüzünlü melodilerle birleşen şiir, açılışa katılan yüzlerce kitapsevere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Eşki: 'Kitap Günleri bizim en özel emeğimiz'

Yayınevi stantlarını tek tek gezerek yazarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun arkasındaki büyük emeğe dikkat çekti. Bu fikrin ilk doğduğu odada kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Eşki, 'Kültür müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın ne kadar yoğun emek verdiğini çok iyi biliyorum. Belediye Başkanı olarak sahneye çıktığımda beni en çok heyecanlandıran organizasyonlardan biri bu' dedi.

Aynı tarihlerde İzmir'de başka bir kitap fuarının daha düzenlenmesine yönelik üzüntüsünü dile getiren Başkan Eşki, bu çakışmayı şu sözlerle değerlendirdi.

'Yayıncılığın, kitap yazmanın ve okumanın zaten zor olduğu bir dönemdeyiz. Yerel yönetimler olarak edebiyata ve sanata her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Normalde bu tarihlerde olmayan bir etkinliğin tarihi Bornova Kitap Günleri'yle çakışacak şekilde değiştirildi. Bu yaklaşım, düşünce ve yönetim tarzı içimizi burksa da okumayı, yazmayı ve edebiyatı siyaset üstü bir anlayışla desteklemeye devam edeceğiz. Homeros'un kitap günlerindeyiz, usta şair Attila İlhan'ı anıyoruz. Dilerim bu güzel organizasyonun 17'ncisini, 27'ncisini de hep birlikte hayata geçiririz.'

Edebiyat dünyasından anlamlı mesajlar

Yayınevleri adına konuşan Prof. Dr. Cenker Atila, yazının ve duyguları aktarmanın insanlık tarihi için önemine değinerek kitap fuarlarının yazar ile okuyucuyu buluşturan en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti. Atila, 'Dışarıdan bakan birisi sadece stantların açılıp kitapların konduğunu düşünebilir ancak bu çok derin bir süreç. Bornova 7. Kitap Günleri organizasyonunda emeği geçen herkese, bu muazzam buluşma ortamını sağladıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Etkinliğin Onur Konuğu olan usta yazar Hidayet Karakuş ise Attila İlhan'ı sevgiyle andığını belirterek, 'Kitap uygarlığın temelidir. Okumayan toplumlar uygarlık yolunda geri kalır. Geleceğin tohumlarını atan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle değerli bir organizasyonun onur konuğu olmak beni gururlandırdı' ifadelerini kullandı.

Açılışın ilk büyük söyleşisini gerçekleştiren ve yoğun ilgi gören 'Akademisyen Anne' Saniye Bencik Kangal, 'Ergenlik Kapıyı Çarpınca' başlıklı sunumuyla anne ve babalarla buluştu. Kültür müdürlüğü ekiplerinin bir ajansla değil, kendi emekleriyle bu işi büyütmesinden etkilendiğini belirten Kangal, 'Bunları başarmak gerçekten çok büyük bir iş. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu güzel geleneğin büyüyerek devam etmesini diliyorum' diyerek övgülerini dile getirdi. Kangal, okurları için kitaplarını da imzaladı.

Ünlü yazarlar okurları ile buluşacak

Edebiyat, sanat ve düşünceyi Bornova'nın kalbine taşıyan 7. Homeros Kitap Günleri, önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin en sevilen yazarlarını, şairlerini ve düşünürlerini ağırlamaya devam edecek. Kitapseverlerin ajandalarına not etmesi gereken önümüzdeki günlerin öne çıkan program akışı şöyle:

28 Eylül Pazartesi (18:30): 'Yazınsal Yönleriyle Hidayet Karakuş' Oturumu29 Eylül Salı (16:00): Altan Altın Söyleşisi29 Eylül Salı (17:00): Aydın Şimşek ile 'Attila İlhan'ın İzmir'i, İzmir'in Attila İlhanı' Söyleşisi30 Eylül Çarşamba (18:00): Sedef Kabaş ve Ferihan Karasu ile 'İlham Veren Kadınlar' Söyleşisi30 Eylül Çarşamba (19:00): Altan Gördüm ve Haluk Çetin ile Şiir Dinletisi, Müzik ve Öykü Gecesi2 Ekim Cuma (18:30): Şükrü Erbaş ile 'Bu Dünyanın Kırık Dökük Cümleleriyiz' Söyleşisi ve Şiir Dinletisi3 Ekim Cumartesi (18:30): Adil Yıldırım ile 'Önce Kendini Sev' Söyleşisi ve İmza Günü