Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi liderliğinde düzenlenen Pergel Fellowship Programı’nı başarıyla tamamlayan 60 üniversite öğrencisi için mezuniyet programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üniversite öğrencilerine hizmet veren Kariyer Destek Eğitim Merkezi (KADEME) liderliğinde düzenlenen Pergel Fellowship Programı mezuniyet töreni ile tamamlandı.

Zazadın Hanı Kervansarayı'nda gerçekleştirilen programda 3 aylık eğitim sürecinin ardından programı başarıyla tamamlayan 60 üniversite öğrencisinin mezuniyeti taçlandırıldı. Programı anlatan videoların gösterimiyle süreç tekrar hatırlanırken, yüksek kredi ile mezun olan öğrencilere hediyeleri takdim edildi; ardından plaket ve sertifika töreni yapıldı.

Programın mezunları, liderlik ve girişimcilik alanlarında önemli bir adım atmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Pergel Fellowship Programı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’da eğitim gören üniversite öğrencilerine iş dünyasında gerekli olan 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan, iş dünyasında ön plana çıkmasını sağlayan ücretsiz bir farkındalık eğitimi ve kariyer hızlandırıcı program olarak hizmet veriyor.