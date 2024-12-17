Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilim merkezi deneyimi edinmeleri amacıyla Bilim Atlası Kampı’na ev sahipliği yaptıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Konya Bilim Merkezi, her yaştan insana bilimi sevdirme misyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Konya Bilim Merkezi yerleşkesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilim merkezi deneyimi edinmeleri amacıyla programlanan Bilim Atlası Kampı’nda, yılda iki kez olmak üzere, güz ve bahar dönemlerinde bilim meraklısı gençler için etkinlikler düzenleniyor.

Öğrenciler güz dönemi programında; fizik, kimya, astronomi ve teknoloji alanlarına odaklanırken, deneyler ve atölye çalışmalarıyla katılımcılara temel bilimler hakkında derinlemesine bilgi veriliyor. Bahar döneminde ise; matematik, biyoloji, yer bilimi ve tasarım alanlarında etkinliklere imza atılıyor.

Her gün farklı bir bilim dalını deneyimlemenin yanı sıra Konya Bilim Merkezi sergi galerilerini ziyaret eden öğrenciler, planetaryumda filmi izleme ve gökyüzü gözlem etkinliğine de katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle kurulan Türkiye’nin ilk bilim ve en büyük merkezi Konya Bilim Merkezi, her yaştan insana bilimi sevdirmek ve toplumun bilime olan merakını artırmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.