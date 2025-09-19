Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğanlar Muhammed’ül Emin Kur’an Kursu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Toplumun manevi değerlerini pekiştiren etkinlik, geniş katılımla gerçekleşti. Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Kaymakam Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Konyalı hayırsever iş insanları, Muhammed’ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aslıvar, Ehl-i Sünnet Alimler Birliği Başkanı Orhan Çeker, dernek yöneticileri, kursiyer vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

BAŞKAN KILCA: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhammed’ül Emin Kur’an Kursu’nun üstlendiği misyonun son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Kursun yürüttüğü faaliyetlerin toplumun manevi değerlerini güçlendirdiğini belirten Kılca, emeği geçen dernek yöneticilerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Kılca konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Doğanlar Muhammed’ül Emin Kur’an Kursu’nun üstlendiği önemli misyonu daima yakından takip ediyor, elimizden gelen desteği veriyoruz. Valimiz, Kaymakamımız ve Müftümüzle birlikte burada eğitim gören çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. İnancımızı, kardeşliğimizi ve birlik ruhumuzu pekiştiren bu tür buluşmalar, hem bizler hem de geleceğimiz için büyük bir kazançtır.”

VALİ AKIN: BU HİZMETLER SON DERECE KIYMETLİ

Konya Valisi İbrahim Akın da Kur’an Kursu’nda oluşan manevi atmosferin önemine dikkat çekti. Vali Akın, “Vatandaşlarımız ve çocuklarımız burada hem dini eğitim alıyor hem de sosyal konularda bilinçleniyor. Bu hizmetler son derece kıymetli.” dedi.

Hizmetlerde emeği geçen kurum, kuruluş ve hayırseverlere teşekkür eden Vali Akın, sözlerini şöyle sürdürdü; “Diyanet teşkilatımız ve görevlilerimiz büyük gayret gösteriyor. Belediyemiz ve Başkan Hasan Kılca her daim kursun yanında yer alıyor. Kaymakamımız süreci yakından takip ediyor, maddi ve manevi yönden destek sağlayan çok kıymetli hayırseverlerimiz de var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.”