Konya Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, güncel uygulamaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması amacıyla “Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli”ne ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 76 kamu kuruluşundan 250 kişinin katılımıyla “Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli” düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen panelin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin, panelin kamuda iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumunun değerlendirmenin yanı sıra geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirmek için de önemli bir platform olacağını ifade etti.

Genel Müdürlük olarak stratejik hedeflerinin, diğer çalışma alanı ve sektörlerde olduğu gibi tüm kamu kurumlarında da iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, çalışan sağlığını odağa alan bütüncül ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek olduğunu vurgulayan Şahin, panelin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNU HER ZAMAN ÖNCELİKLİ BİR MESELE OLARAK ELE ALIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, panelin çok değerli bir bilgi paylaşım ortamı oluşturacağına inandığını belirterek, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, şehrimize hizmet ederken, iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman öncelikli bir mesele olarak ele alıyoruz ve alamaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda, bugün burada yapılacak oturumların, paylaşılan tecrübelerin ve bilimsel bilgilerin, tüm kamu kurumlarında daha güvenli, daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşmasına vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum” dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK AMACI; KAZASIZ, SAĞLIKLI, VERİMLİ VE HUZURLU BİR İŞ ORTAMI SAĞLAMAKTIR”

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan ise iş sağlığı ve güvenliğinin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda insan hayatına verilen bir değerin göstergesi olduğunu kaydederek, “Hepimizin ortak amacı; kazasız, sağlıklı, verimli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamaktır. Unutmayalım ki! Önlem almak sorumluluktur. Riskleri fark etmek, bildirmek ve tedbir almak hepimizin görevidir. Sadece kendimiz için değil, birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımızın güvenliği için bu bilinci taşımamız gerekiyor. Bu programı tertip eden Konya Büyükşehir Belediyemize, bizleri aydınlatacak olan panelistlerimize, ilimizde İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığının artırılmasına yapmış oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.