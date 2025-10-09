Bunlar da ilginizi çekebilir

İŞKUR, 9 ayda 1,16 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de katkı verdiği spor okullarına kayıt olmak isteyen öğrenciler, 'basvuru.sporkonya.com.tr' adresi üzerinden bilgilerini girerek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Atletizmden basketbola, futboldan güreşe, hentboldan judoya, karateden masa tenisine voleyboldan yüzmeye kadar toplam 24 branşta hizmet verecek Konya Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları'na son başvuru tarihi 17 Ekim. Eğitimler ise 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

'Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla gerçekleştirilen Kış Spor Okulları'nda 6-16 yaş arası çocuklar ve gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 56 spor tesisinde çeşitli branşlarda spor yapma imkânı bulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede düzenlediği ve her yıl büyük ilgi gören Kış Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.