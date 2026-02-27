Kültür ve edebiyatı kentin kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Osmangazi Belediyesi, 'Edebiyat Hayat Buluşmaları' ile düşünce dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Kültür ve sanatı kentin ruhuna işleyen çalışmalarına devam eden Osmangazi Belediyesi, 'Edebiyat Hayat Buluşmaları' programı kapsamında edebiyatseverleri nitelikli bir söyleşide buluşturdu.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşen programda Doç. Dr. M. Emir İlhan, Fransız denemeci Pierre Bayard'ın çarpıcı eseri 'Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz?' üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

ANLAM DÜNYASINA YOLCULUK

Bayard'ın metnini geniş bir perspektiften ele alarak dinleyicileri anlamın katmanları arasında düşünsel bir yolculuğa çıkaran Doç. Dr. İlhan, Fransız denemecinin meseleyi zekice ve yer yer 'hınzır' bir üslupla kurguladığını ifade etti.

Doç. Dr. İlhan, yalnızca yazarın değindiği kitaplar üzerinden değil; roman kahramanlarının, eleştirmenlerin ve okuma pratiklerinin dünyası üzerinden de tartışmayı derinleştirerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Sadece yazarın okumuş olduğu kitaplar içerisinde değil, okuyan ve okumayan roman kahramanlarıyla eleştirmenlerin de meseleye nasıl yaklaştıklarını ele aldık. Bunu biraz 'hınzır' bir şekilde ele alan yazarın tavrını, bizler de yansıtmaya çalıştık. Metinler arasında bir okuma olmuş oldu. Gerçekten hali hazırda bizler okumuş olduğumuz kitaplar hakkında mı konuşuyoruz, yoksa külliyatımızın büyük bir bölümü okumadığımız kitaplar hakkında mı, bunun edebiyat ve yaşam içerisinde nerede durduğunu idrak etmeye çalıştık.'

Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kültürel faaliyetlere değinerek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Doç. Dr. M. Emir İlhan, 'Şadırvanlı Han'da, Osmangazi'nin diğer kültür merkezlerinde bir gün bile boş geçmiyor ve Osmangazi Belediyesi bunu 7'den 70'e herkese dönük bir şekilde yapıyor' ifadelerini kullandı.