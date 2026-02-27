Denizli Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla şehri süsledi. Şehrin meydan ve caddeleri, Ramazan'ın ruhuna uygun ışıklı görsellerle donatıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün simgesi olan Ramazan ayına özel olarak vatandaşların bu kutsal ayın maneviyatını her adımda hissetmesi için şehrin önemli noktalarını ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan süslemeler, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Demokrasi Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Akkonak Parkı, Deliktaş Kavşağı, Sevindik Kavşağı, Başak Kavşağı, Şekerci Durağı, Çamlık Caddesi, Yenişehir Yürüyüş Yolu ve Albayrak Meydanı 'Hayırlı Ramazanlar' yazılı dekoratif ışıklarla donatıldı.

Denizli halkının büyük beğenisini toplayan bu estetik dokunuşlar, şehrin her köşesinde Ramazan ayının bereketini ve huzurunu hissettirmeye devam ediyor.