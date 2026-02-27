Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında Halep şehir merkezinde 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapılacak, 5 adet otobüs hibe edilecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında kardeş şehir iş birliği kapsamında 'Halep Millet Bahçesi Parkı Yapımı ve Araç Hibesi Ortak Proje Protokolü' Halep Valiliği'nde imzalandı.

Protokole, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam Al Gharib ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber katıldı.

Protokole göre Halep şehir merkezinde kamuya açık alan olarak kullanılacak 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi Parkı'nın yapımı gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Halep Valiliği'ne 5 adet 8 metrelik otobüs hibe edilecek.

Protokol ile 2011 sonrası yaşanan çatışma sürecinden etkilenen Halep'te altyapı, ulaşım, temizlik ve temel belediye hizmetlerinde oluşan kapasite kayıplarının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Hibe edilecek 5 adet otobüsle Halep Valiliği'nin belediye hizmetlerini daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmesi hedefleniyor.

Park yapımı ve araç hibesi çalışmaları kardeş şehir iş birliği çerçevesinde kamu yararı esas alınarak hayata geçirilecek ortak bir proje olarak uygulanacak.

ŞAHİN: 'KARDEŞLİK İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE BİRLİKTE OLMAKTIR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep ile Gaziantep'in ortak tarihine ve kardeşlik hukukuna vurgu yaptı.

Şahin, 'Halep ile Gaziantep'in bağı yüzlerce yıllık ortak bir tarihe dayanıyor. Biz aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mirasçılarıyız. Kardeşlik iyi günde de kötü günde de birlikte olmaktır. 13 yıl önce yaşanan acıları birlikte hissettik. Açık kapı politikasıyla kardeşlerimize evlerimizi ve sokaklarımızı açtık. Bu bağ sadece geçmişe değil geleceğe de dayanıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte Halep'in yanında olmaya devam ediyoruz' dedi.

Yaklaşık 100 bin kişinin Gaziantep'ten Halep'e geri döndüğünü anlatan Şahin, 'Artan toplu taşıma ihtiyacı doğrultusunda belediye meclis kararımızla 5 otobüsü hibe ettik. Halep şehir merkezinde 150 dönümlük alanı Millet Bahçesi olarak düzenleyeceğiz. Gaziantep'te nasıl örneklerini yaptıysak Halep'te de aynı anlayışla bir Millet Bahçesi inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HALEP VALİSİ AL GHARIB: 'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HEP YANIMIZDA OLDU'

Halep Valisi Azzam Al Gharib konuşmasında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere değindi.

Al Gharib, 'Tarih boyunca iki ülke arasındaki ilişki güçlüydü ve bu hep güçlü kalacak. Suriye'nin zor zamanlarında Türkiye bize olan desteğini her zaman sürdürdü. Bugün de Gaziantep'ten gelen çok değerli misafirlerimizle önemli iş birlikleri için bir araya geliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bize gelen araç hibe desteği var. Bu destekler bizim için çok kıymetli' diye konuştu.

VALİ ÇEBER: 'BU PROTOKOL KARDEŞLİĞİN SOMUT BİR ADIMIDIR'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber konuşmasında Gaziantep ile Halep arasındaki ilişkinin yüzlerce yıllık ortak geçmişe dayandığını belirterek imzalanan protokolün kardeşlik hukukunun somut bir adımı olduğunu ifade etti.

Çeber, ulaşım ve yeşil alan projeleri başta olmak üzere her alanda iş birliğinin süreceğini, devletin tüm kurumlarıyla Halep'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Protokol imza töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediyeleşme merasimi ile son buldu ve hibe edilen 5 adet otobüs Halep Valiliği'ne teslim edildi.

Öte yandan Başkan Fatma Şahin program kapsamında Tel Rıfat'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay ortaklığında yürüttüğü tamirat çalışmalarını da inceledi. Bölgede bir aileyi ziyaret eden Şahin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.