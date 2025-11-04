Denizli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliğine imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S3 Salonu'nda çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programa, Afet İşleri, İmar ve Şehircilik, İtfaiye ile Etüt ve Projeler Daire Başkanlıkları'ndan oluşan 20 kişilik teknik ekip katıldı.

Eğitimde, Sendai şehri uzmanları tarafından afet öncesi hazırlık süreçleri, kriz anı yönetimi, afet sonrası iyileştirme uygulamaları ve toplum temelli risk azaltma stratejileri gibi konularda sunumlar yapıldı.

Katılımcılar, Japonya'nın afetlere karşı geliştirdiği ileri düzey sistemler ve iyi uygulama örnekleri hakkında detaylı bilgi edindi.



'AFETLERE HAZIR, GÜVENLİ VE DİRENÇLİ ŞEHİR'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hülya Bartal'ın Sendai ziyaretiyle başlayan resmi temasların ardından hayata geçirilen bu eğitim programının, iki şehir arasında uzun vadeli bir iş birliğinin temelini oluşturması hedefleniyor. Programın ana amacı, Denizli'nin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve uluslararası bilgi paylaşımını teşvik etmek olarak belirtildi. Eğitim aynı zamanda, Afet İşleri Dairesi bünyesinde kurulması planlanan Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi için de önemli bir altlık oluşturacak. Bu anlamlı çalışma, yalnızca iki şehir arasında teknik bir paylaşım olmanın ötesinde, Türkiye ile Japonya arasında afet yönetimi ve dirençli şehirler konusunda geliştirilen güçlü bir uluslararası bağ niteliği taşıyor.