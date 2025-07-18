İslam geleneğinin kadim ilim yolculuklarından ilham alınarak düzenlenen Rıhle programının beşincisi, bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen alimleri Konya’da buluşturuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, İslami ilimler alanında kapsamlı ve nitelikli bir ilmi deneyim sunmayı hedefliyor.

Hadis literatüründe “sahih bilgi arayışıyla çıkılan ilim yolculuğu” anlamına gelen Rıhle kelimesinin ruhuna uygun olarak tasarlanan bu yoğun ilmi yolculuk, katılımcılara hadis, fıkıh, tefsir, akaid ve tarih alanlarında derinlemesine bir eğitim sunuyor. Her yıl binlerce ilim talebesi ve araştırmacıyı bir araya getiren etkinlik, geleneksel usul ile güncel konuları bütünleştirerek çağdaş sorunlara ilmi düzeyde cevaplar üretiyor.

Türkiye’den ve dünyadan tanınmış alimlerin katılımıyla düzenlenen Rıhle programı, katılımcılara İslam dünyasındaki olayları yetkin isimlerden dinleme fırsatı sunarken, aynı zamanda İslam coğrafyasında yapılan son çalışmalar ve araştırmalar hakkında da bilgi sahibi olma imkânı tanıyor. Rıhle’de sağlanan bu etkileşim, dünyanın farklı noktalarında İslam ümmetinin ürettiği birikimi katılımcılara aktarıyor.

Selefi salihin döneminden günümüze sahih İslami ilim usulünün bir yansıması olarak Rıhle; ümmet coğrafyasına ittifak edilen ilmi birikimi günümüz dünyasında aynı metotlarla gündeme taşıyarak farkındalık oluşturmaktadır.

Bu yıl 25–30 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 5. Rıhle programına 15 hoca konuşmacı olarak katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu programda kadınlar ve erkekler için ayrı yerler ayrılmıştır. Derslere devam eden katılımcılara sertifika verilecektir. Program, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ve İsnad Derneği işbirliğiyle düzenleniyor. Programa kayıtlar 1 Ağustos tarihinde başlayacak. Katılmak isteyenler detaylı bilgilere ve başvuru formuna resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler.