Dubai'de gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşarak ilçemize dönen Milaslı DMD hastası Göktuğ Karakaya, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ta aylar süren yardım kampanyasında tek yürek olan vatandaşların desteğiyle tedavi yolculuğunda mutlu sona ulaşan minik Göktuğ, tedavisinin ardından Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a plaket takdim ederek, süreç boyunca vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Milas Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete ailesiyle birlikte katılan Göktuğ mutluluğunu paylaştı. Başkan Fevzi Topuz'u evine davet eden minik Göktuğ birlikte oyun oynamak istediğini ifade etti.

Tedavi süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Göktuğ Karakaya'nın ailesi Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek tedavi süreci hakkında bilgilendirmeler yaptı. Özellikle Milas Belediyesi'ne ait olan kapalı yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde antrenmanlarının devam ettiğini belirten Göktuğ'un babası Alican Karakaya, rutin kontrollerin ise sürdüğünü ifade etti.

Göktuğ ile yakından ilgilenerek sohbet eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, minik Göktuğ'a hediyeler takdim etti.