Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile TTB Merkez Konseyi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün muayenehanelerde kürtaj işlemi yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - TTB, İstanbul'da yaklaşık 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının muayenehanesinde denetim yapıldığını, muayenehane koşullarında kürtajın yasak olduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğunu ve hekimlerin cezalandırılacağına dair açıklamalar yapıldığını aktardı.

'ÜST HUKUK KURALLARI YOK SAYILIYOR'

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü'nün dayanak gösterdiği yönetmeliğin, kanun ve tüzük gibi üst hukuk kurallarını aşamayacağı vurgulandı. TTB, hekimlerin diploma ve uzmanlık belgelerinden doğan yetkilerinin idari işlemlerle kısıtlanamayacağını belirtti.

TTB, benzer bir işlem nedeniyle daha önce bir hekime verilen muayenehane kapatma cezasına karşı açılan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 16 Aralık 2024 tarihli kararla yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı. Mahkeme kararında, şartları taşıyan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde kürtaj işlemi yapılmasını yasaklayan açık bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, idarenin sağlık hizmetinin ve hasta güvenliğinin nasıl olumsuz etkileneceğini somut biçimde ortaya koyamadığı ifade edilerek işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi

'KÜRTAJ TÜRKİYE'DE YASAL BİR TIBBİ UYGULAMADIR'

TTB açıklamasında, kürtajın Türkiye'de yasal bir tıbbi işlem olduğu vurgulanarak, bu işlemi yapan hekimlerin yalnızca bu nedenle soruşturulamayacağı ve cezalandırılamayacağı ifade edildi. Birlik, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle hekimlere ceza uygulanmasına karşı olduklarını belirterek, meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.