Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Periyodik olarak yapılan iç ve dış mekanlardaki kapsamlı temizlik ile camiler pırıl pırıl oluyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerine çalışmalarına başlayan ekipler, belirli program dahilinde özverili bir çalışma yürütüyor. Halılar, camlar, ayakkabılıklar, minber, mihrap, müezzin mahfili gibi cami içi alanlarda silip süpürme işlemleri yapan ekipler, dış mekanda ise abdesthaneler ve WC’leri yıkayarak pırıl pırıl yapıyor. Gece saatlerinde ise cami bahçelerinde yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu uygulama vatandaşlarında beğenisini kazanıyor.