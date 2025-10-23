Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) iş birliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Kursu, büyük bir ilgiyle başladı.

KONYA (İGFA) - Kültürel mirasın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla açılan kurs, her yaştan katılımcıyı bir araya getiriyor.

Kurs kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunları öğretilirken, katılımcılar hem kültürel zenginlikleri tanıma hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. Eğitmenler, derslerde temel figürlerden sahne düzenine kadar kapsamlı bir eğitim veriyor.

Akşehir KOMEK yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, kültürel değerlerin yaşatılması için bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade ettiler.