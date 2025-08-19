Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve trafik güvenliğini artırmak maksadıyla sanayi alanları başta olmak üzere şehir genelindeki standart dışı ayaklı reklam tabelalarını kaldırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan reklam tabelalarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016-2020 yılları arasında şehir merkezinde ve giriş- çıkış noktalarında kontrolsüz şekilde yerleştirilen çeşitli ebat, renk ve biçimdeki panoların oluşturduğu görüntü kirliliğiyle mücadele kapsamında belirlenen standartlara uymayan totem ve tabelalar kaldırılmıştı.

Yeni süreçte ise özellikle sanayi alanlarında bulunan ayaklı reklam tabelaları (totemler), Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam ve Tabela Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kaldırılmaya başlandı. Bu totemlerin; sürüş güvenliğini tehlikeye atması, yaya, engelli ve bisiklet geçişlerini engellemesi, can ve mal güvenliğini riske sokması gibi nedenlerle şehir genelinde temizlik çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Ayrıca parklarda, kaldırımlarda ve yol kenarlarında bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait reklam materyalleri de bulundukları yerlerden kaldırılarak yönetmeliğe uygun hale getirilecek. Bu adım, hem kamu alanlarının daha düzenli ve güvenli hale gelmesini sağlayacak hem de Konya’nın şehir estetiğine katkı sunacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.