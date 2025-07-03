Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin en önemli caddelerinden biri haline gelen Abdülhamid Han Caddesi'nin Meram Tıp Fakültesi bölümünde, hastane otoparkına giriş-çıkışları daha güvenli hale getirmek için dönel kavşak ve asfalt yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan 14,5 kilometrelik Abdülhamid Han Caddesi'nin Meram Tıp Fakültesi bölümünde dönel kavşak ve asfalt yenileme çalışması yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiği rahatlatmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli caddelerden biri olan Abdülhamid Han Caddesi’nde Meram Tıp Fakültesi otoparkına güvenli giriş çıkış için dönel kavşak çalışması yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile Meram Tıp Fakültesi’nin mevcut otoparkının araç giriş çıkışının güvenli hale getirilmesi amacı ile yeni dönel kavşak çalışması gerçekleştirdik. Mevcut olan bölünmüş refüjden otopark alanına giriş yapmak yerine, Abdülhamid Han Caddesi’ne kazandırdığımız dönel kavşaktan otoparka giriş planlanarak trafik güvenliğini artırdık. Aynı zamanda yeni yapılan dönel kavşak ile Sille istikametinde oluşan asfalt deformasyonlarının giderilmesi için başlattığımız asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı da tamamladık. Konya’mızın dört bir yanında mevcut altyapıyı yenilemeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz” dedi.

KONYA’NIN ÖNEMLİ CADDELERİNDEN “ABDÜLHAMİD HAN CADDESİ”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında hizmete açtığı Abdülhamid Han Caddesi, Selçuklu ilçesi ile Meram ilçesini doğrudan birbirine bağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatan Konya’nın önemli caddelerinden biri haline geldi. Meram Tıp Fakültesi ile Beyhekim Devlet Hastanesi’ne direk ulaşımı sağlayan Abdülhamid Han Caddesi, Beyşehir Çevreyolundan başlayarak Yeni Sille ve İsmail Kaya Caddeleri ile kesişerek Semavi ve Beyhekim Caddeleri istikametinden Fırat caddesine kadar 14,5 km uzunluğu ile Konya’nın önemli ulaşım akslarından biri oldu.