Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Üniversite öğrencilerine destek olmayı sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, iki farklı projeyle daha gençleri mutlu etti.

Gençlik Meclisi, Apa Spor Konya Kamp Alanı’nda kapsamlı bir kamp organizasyonu gerçekleştirdi. Bu kapsamda öğrencilere fiziksel aktivite, takım çalışması, el sanatları ve kültürel etkileşim alanlarında aktif katılım sağlayabilecekleri çeşitli istasyonlar ve atölyelerle hem dinlendirici hem de üretken bir kamp atmosferi sunuldu.

Kampta, Sporvivor parkurunda zorluklarla mücadele ederek takım ruhunu geliştiren öğrenciler, paintball ve labirent oryantiring oyunlarında ise hem eğlendi hem de strateji geliştirme becerilerini sergiledi.

Ayrıca geleneksel oyunlar ve okçuluk gibi kültürel etkinlikler sayesinde gençler geçmişten günümüze uzanan değerlerle buluşma fırsatı buldu.

“SAYFA OKUMA PROGRAMI” İLE GENÇLER EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Gençlik Meclisi’nin Hadim Göksu Şelalesi’nde düzenlediği “Sayfa Okuma Programı” başlığındaki etkinlikte ise gençler, doğa yürüyüşleri ve çeşitli grup oyunlarıyla eğlendi.

Etkinlik, gençlere doğayla iç içe bir gün sunarken, kitap okuma alışkanlığının desteklenmesine de katkıda bulundu. Öğrenciler hem eğlendi hem de kitaplarını okuyarak sosyal bir gün geçirmiş oldu.

Büyükşehir Gençlik Meclisi, bu tür etkinliklerle üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.