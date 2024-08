Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde “En Özel KOMEK’li” temasıyla hizmet veren Özel Genç KOMEK Yaz Okulu kapanış programında özel öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde “En Özel KOMEK'li” temasıyla hizmet veren Özel Genç KOMEK Yaz Okulu coşkulu bir kapanış programıyla tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda özel çocukların ve ailelerinin coşkusuna ortak oldu. Başkan Altay program öncesi özel öğrencilerin katkılarıyla üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı standın açılışını gerçekleştirdi.

İşitme engelli öğrencilerin işaret dili yoluyla İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayan program yine özel öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Genç KOMEK Engelli Eğitimi faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösterimi, özel öğrencilerin Kafkas dansı gösterisi, müzik dinletisi, Harmandalı gösterisi, “Ispanaklı Yumurta” skeci ve Zeybek gösterisi ile katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

“ÖZEL GENÇ KOMEK YAZ OKULU, BİR SEVGİ, DAYANIŞMA VE BİRLİKTE BAŞARMA HİKAYESİDİR”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, sabır ve özverinin gücünün bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek, “Özel çocuklarımız, bizler için her zaman en değerli hazinedir. Onların eğitimi, topluma kazandırılması ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri bizlerin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Başkan Altay, dezavantajlı kişilerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Onların yaşam kalitesini artırmak, hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermek hepimizin ortak görevidir. Bugün burada izlediğimiz her gösteri, her faaliyet, özel çocuklarımızın ne kadar yetenekli ve başarılı olabileceklerinin bir kanıtıdır. Özel kardeşlerimizin her biri, farklı yetenekleri ve güçlü yönleriyle toplumumuza değer katmaktadır. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir sevgi, dayanışma ve birlikte başarma hikayesidir. Burada eğitim gören evlatlarımız, sevgiyle ve doğru yönlendirmelerle, her engelin aşılabileceğini bizlere göstermektedir. Onların gösterdiği çaba ve azim, hepimize ilham veriyor ve yarınlarımıza dair umutlarımızı pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Özel Genç KOMEK Yaz Okulu’nun; “EN ÖZEL KOMEK'li” teması ile 3 merkez ilçede ve 4 okulda 466 öğrenci ile eğitimini tamamladığını ifade eden Başkan Altay, önümüzdeki dönemde özel öğrencilerimize hizmet yelpazesini daha da genişleteceklerini söyledi.