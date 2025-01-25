Bolu da yaşanan Otel yangını faciasının ardından Konya'da çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ulaşılamayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir'' denildi.



Editör: MURAT AYDIN