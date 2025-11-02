Düzce'de görme engelliler için yapılan kılavuz çizgilere park eden araç, vatandaşların tepkisini çekti. 'Bu kadarına da pes!' diyen vatandaşlar, sıkı denetim istedi. Emniyet, aracın plakasına ceza kesti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Görme engelli vatandaşlar için kaldırımlara yerleştirilen kılavuz çizgilerin sonlandığı noktaya bir otomobilin park ettiğini gören vatandaşlar, duruma büyük tepki gösterdi.

Engellilerin güvenli şekilde hareket edebilmesi için yapılan yönlendirme çizgilerinin üzerine park eden sürücüye vatandaşlar tepki göstererek, 'Bu kadarına da pes!' dedi.

Duyarlı vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı daha sıkı denetim yapması gerektiğini belirtti.

Emniyet ekiplerini harekete geçiren olayda, görme engelli yolunun üzerine park eden otomobilin plakasına gerekli cezai işlem uygulandı.