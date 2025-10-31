Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeltik'e kazandırılan Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik'te esnaf ve vatandaşlarla buluşarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kapalı pazar yerinin açılışını yaptı.

Çeltik'in merkeze en uzak ilçe olmasına rağmen uzakları yakın eden bir anlayışla çalıştıklarını belirten Başkan Altay, 'Pazar alanımız toplam 5.830 metrekare kapalı alana sahip. Artık esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmeden tezgah açabilecek, hemşehrilerimiz de yağmur çamur demeden alışverişlerini bu güzel ortamda gerçekleştirecek. Güncel yatırım bedeliyle 102 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Altay, Çeltik Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı öncesinde Merkez Selçuk Camii'nde Cuma namazı sonrası ilçe halkıyla selamlaşarak esnafı ziyaret etti.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışta konuşan Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, bölgenin en büyük kapalı pazar alanını Çeltik'e kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, 'Çeltik Konya'ya çok uzak ama Uğur Başkanım çok kısa mesafede, bir telefon kadar uzağız. Aradığımızda sağ olsun, var olsun bir dediğimizi iki etmez. Çeltik için bölge için elinden geleni yapmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'UZAKLARI YAKIN EDEN BİR ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Çeltik'in merkeze en uzak ilçe olmasına rağmen uzakları yakın eden bir anlayışla hizmet üretmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, 'Bugün bu kapsamda Çeltik ilçemize hem estetik hem fonksiyonel hem de büyüklüğüyle bölgeye hitap edecek bir pazar yerinin açılışını gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

'ÇELTİKLİLERE OLAN MUHABBETİMİZİ ANLATMAYA DİLLER YETMEZ'

Hz. Mevlana'nın, 'Aşkı her ne şekilde açıklasam da anlatsam da onu tarifte dil, dilsiz kalır' sözünde ifade ettiği gibi kendilerinin de Çeltik'lilere olan muhabbetlerini anlatmaya dillerin yetmediğini kaydeden Başkan Altay, 'Bu sevginin en güzel yansımaları kazandırdığımız eserler, yaptığımız hizmetlerdir. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik ediyoruz. İlçemize büyük değer katacak, Selçuk Kapalı Pazar Alanı'nı hizmete açıyoruz' ifadelerini kullandı.

'İLÇEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ BU ESER HİZMET ANLAYIŞIMIZI ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE TANIMLIYOR'

Toplam 5.830 metrekare kapalı alana sahip olan pazar alanında; 116 adet pazar tezgahı, modern zabıta ve idare birimleri, mescitler, kantiniyle vatandaşlara modern ve güvenli bir hizmet takdim ettiklerini dile getiren Başkan Altay, 'Artık esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmeden tezgah açabilecek, hemşehrilerimiz de yağmur çamur demeden alışverişlerini bu güzel ortamda gerçekleştirecek. Bizim için hizmet insanı önceleyen, hayatı kolaylaştıran, değer katan bir anlayışın bütünüdür. Bu bakımdan bugün ilçemize kazandırdığımız bu eser hizmet anlayışımızı da çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Güncel yatırım bedeliyle 102 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' değerlendirmesini yaptı.

'KONYA'NIN MERKEZİNDEN EN UZAK MAHALLESİNE KADAR HER NOKTASI BİZİM İÇİN AYNI DEĞERDE, AYNI KIYMETTEDİR'

Başkan Altay, 'Bizim için en büyük ayrıcalık, bu aziz şehre hizmet etmektir. Bu bakımdan 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla sadece merkezi değil, ilçelerimizi, beldelerimizi, en ücra mahallelerimizi de içine alan büyük bir gönül seferberliğiyle çalışıyoruz. Her ilçemize, her köyümüze aynı samimiyetle dokunuyor, hizmetin merkezine sevgiyi, adaleti ve kardeşliği koyuyoruz. Bir ilçemizde sevinç varsa hepimiz mutlu oluyoruz. Bir yerde bir sıkıntı varsa hepimizin yüreği sızlıyor. Konya'nın merkezinden en uzak mahallesine kadar her noktası bizim için aynı değerde, aynı kıymettedir. İşte 'Konya Modeli Belediyecilik' dediğimiz ruh da tam da budur. Birlikte hissetmek, birlikte yaşamak ve birlikte başarmak. Bu anlayışla Çeltik ilçemize çok önemli eserler kazandırdık' diye konuştu.

ÇELTİK'E 576 MİLYON LİRA YATIRIM KAZANDIRILDI

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Çeltik'e güncel bedelle 576 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Altay, Konya milletvekilleriyle, AK Parti teşkilatlarıyla, Cumhur İttifakı ortaklarıyla şehre hizmet etmeye gayret ettiklerini aktardı.

Başkan Altay daha sonra, açılışı dualarla yapılan Çeltik Kapalı Pazar Yeri'nde pazarcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Programa; Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, AK Parti Çeltik İlçe Başkanı Hacı Zuhal, MHP Çeltik İlçe Başkanı Ahmet Akar, BBP Çeltik İlçe Başkanı Metin Akpınar, AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Muzaffer Ökten, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş da katıldı.

Çeltik Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Ali Meşe ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.