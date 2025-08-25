Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Dünya çapında önemli sporcuların yer aldığı turnuvada Mersin Takımı birinci, Kahraman Kazan Takımı ikinci, Konya Takımı üçüncü oldu.

Konya Atletizm Pisti yanında bulunan bocce sahasında 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra; Fransa, İsviçre, Macaristan, Rusya, İngiltere, Romanya ve Fas’tan toplam 36 takım ve 108 elit sporcu katıldı.

