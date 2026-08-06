Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen yenilemeyle yol, modern bir görünüme kavuştu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirme hedefleri doğrultusunda yol yapım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitali Mahallesi 190. Sokak'ta tamamlanan sıcak asfalt serimi sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri 800 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki hatta toplam 1.200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Sahada 8 kamyon, 1 finişer ve 1 silindir ile yürütülen koordineli çalışmalar kısa sürede sonuçlandırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, yapılan yatırımlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile iş birliği içerisinde, 2026 yılı başında Hisarkapı ile Ayakkabıcılar Sitesi arasındaki yan yolda sıcak asfalt çalışmasını tamamlamıştık. Seyitali Mahallesi 190. Sokak'taki asfaltlama sürecini de planlarımız doğrultusunda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki süreçte Sanayi Sitesi dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Desteklerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya ve tüm saha ekiplerine Kula halkı adına teşekkür ediyorum.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Sorumlusu Ahmet Işıktaş ise, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla Kula ilçemiz Seyitali Mahallesi'nde 800 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 1.200 ton malzeme kullanılan sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Manisa için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.