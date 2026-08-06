İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz tarafından yapılan görevlendirmeyle Hamit İlker Ulusoy ve Saziye Marul, İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinde hizmetlerin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi amacıyla görev dağılımı yeniden düzenlendi. Yapılan düzenleme kapsamında Hamit İlker Ulusoy ile Saziye Marul, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

HAMİT İLKER ULUSOY

1975 yılında İzmit'te doğan Hamit İlker Ulusoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında İzmit Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Ulusoy, 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden İzmit Belediye Meclisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Ulusoy'a; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bağlandı.

ŞAZİYE MARUL

1974 doğumlu olan Şaziye Marul, Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1992 yılında Alikahya Belediyesinde başlayan Marul, İzmit Belediyesi bünyesinde farklı görev ve sorumluluklar üstlendi. Son olarak Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Marul, evli ve bir çocuk annesi.

Marul'a; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bağlandı.