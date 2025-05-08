Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en yoğun kavşaklarından biri olan Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda gece yapılan asfalt yenileme çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda asfalt yenileme çalışması yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gece saatlerinde asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya’da ulaşım kalitesini sürekli artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’da raylı sistem projelerini hayata geçirirken bir taraftan yeni caddeler açtıklarını bir taraftan da mevcut caddelerde önemli bakım-onarım faaliyetleri yürüttüklerini anımsattı.

“AMAÇ GÜNLÜK TRAFİĞİ RAHATSIZ ETMEDEN ŞEHRİMİZİ YENİLEMEK”

Konya’nın en yoğun kavşaklarından biri olan Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda da asfalt yenileme çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Altay, “Üst geçitte arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda saat 11.35. Sabah 06.00’ya kadar buradaki çalışmaları tamamlamak için 30 araç ekipman ve çalışanlarımızla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Amaç günlük trafiği rahatsız etmeden şehrimizi yenilemek. İnşallah şehrimizdeki bu çalışmaları sezon boyunca devam ettirip Konyalılara daha konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyoruz. Gecenin bu saatinde yoğun bir gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÖNEMLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ”

Başkan Altay, asfalt çalışmalarını gece yaptıklarına dikkat çekerek, “İşlerimizi toparlamak için yoğun şekilde sabah 06.00’ya kadar çalışıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama rahatsızlığı çok az kişiye vererek şehrin bütününde böyle bir güzelliği sabaha kadar çalışarak hayata geçirmiş oluyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehrimizin ulaşımındaki önemli altyapı çalışmalarını yürütürken bir taraftan da mevcut kullandığımız alanlardaki yolların bakım ve onarımlarını kesintisiz bir şekilde konforunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah burayı da sabah namazıyla birlikte trafiğe açmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun.”

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda Meram istikametine gidişteki asfalt yenileme çalışmalarını tamamlarken, diğer kısımdaki çalışmalara gece saatlerinde devam edecek.