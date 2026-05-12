Görevli trafik polisleriyle samimi diyaloglar kuran Sarıbaş'ın mutluluğu ve heyecanı gün boyunca yüzlere yansıdı.

Polislere özel ilgi duyduğu belirtilen Sarıbaş, kendisi için hazırlanan programda polis üniforması giydi, polis aracıyla gezici trafik denetimine katıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan sürpriz kapsamında, Düzce BELKA A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve özel gereksinimli bireylerin istihdam edildiği Kusursuz Kafe'de görev yapan Oğuz Kaan Sarıbaş, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Engelliler Haftası kapsamında down sendromlu Oğuz Kaan Sarıbaş'ın polis olma hayali gerçekleştirildi.

