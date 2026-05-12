Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun (OBBKT) ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

ORDU (İGFA) - Sanatseverleri bir araya getirecek '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' Ordulu tiyatroseverlere unutulmaz bir hafta yaşatacak. Heyecan dolu festival öncesi çeşitli şehirlerden gelen tiyatrocuların ve tiyatroseverlerin katılımı ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan eğlenceli kortej, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

12 Mayıs Salı saat 20.00'de Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun 'Bir Şehnaz Oyun' adlı oyunu, festivalin açılış oyunu olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda sahne alacak.

GENEL SANAT YÖNETMENİ ÖZDİLEK: 'FESTİVALİMİZ GELENEKSEL HALE GELDİ'

Festival ile ilgili görüşlerini paylaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) Genel Sanat Yönetmeni Emrah Özdilek festivalin bir gelenek haline geldiğini belirtti.

Orduluları dolu dolu bir festival beklediğini aktaran ve herkesi oyunlara davet eden Özdilek, 'Festivalimiz artık geleneksel hale geldi. Şehre yakışan bir festival oldu. Ordu gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katkısıyla bir kültür ve sanat şehri olmaya başladı. İl dışından 8 farklı belediye tiyatrosunu ağırlayacağız. Halkımızı güzel oyunlarla buluşturacağız. Bu festival sonrasında da gelen misafirlerimizi geldikleri şehirlere birer kültür elçisi olarak göndermiş oluruz' dedi.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zabit Yön'de konuşmasında kültür sanat faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Farklı şehirlerden çok sayıda misafir ağırlayacaklarını aktaran ve sahnelenecek oyunlara vatandaşları davet eden Daire Başkanı Yön, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde kültür sanat faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 11 gün sürecek olan festivalimizde farklı şehirlerden çok sayıda misafirimiz olacak. 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali'mize tüm tiyatroseverleri bekliyoruz' diye konuştu.