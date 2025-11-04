General Atomics Aeronautical Systems, Gambit Serisi'nin yeni üyesi Gambit 6'nın tanıtımını yaptı. Yeni UCAV modeli, uluslararası CCA programı için hava-hava kabiliyetine ek olarak hava-kara operasyonlarını da destekliyor. Elektronik harp ve hassas taarruz yeteneklerine sahip yeni UCAV, 2027'de uluslararası tedarike sunulacak.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALIFORNIYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), insansız muharip hava araçları (UCAV) alanındaki yenilikçi Gambit Serisinin en yeni üyesi Gambit 6'yı duyurdu. Collaborative Combat Aircraft (CCA) sınıfındaki bu yeni platform, halihazırda kanıtlanmış hava-hava kabiliyetine ek olarak hava-kara operasyonlarını da destekleyerek çok rollü bir muharip uçak seçeneği sunuyor. Elektronik harp, düşman hava savunmalarının bastırılması (SEAD) ve derin hassas taarruz gibi görevler için optimize edilen Gambit 6, değişen savunma ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esneklikte tasarlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetleri, hava-kara görevi icra edebilen CCA'lara giderek daha fazla yöneliyor. Bu platformlar, özellikle erişimin kısıtlandığı (denied) ortamlarda operasyonel kapasiteyi artırmak ve yeni tehditlere karşı üstünlük sağlamak için kritik önem taşıyor. Gambit 6, bu ihtiyaca uygun olarak uyarlanabilirlik, ölçeklenebilirlik ve görev odaklı performans ilkeleriyle geliştiriliyor.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander 'Bu tehditler gerçek ve gerçek çözümler gerektiriyor. Gambit 6'nın modüler mimarisi ve radar izini azaltan dahili mühimmat bölmesi, gelişmiş otonomi, sensör ve silah sistemlerinin kolay entegrasyonuna imkân tanıyor. Böylece uçak, çok çeşitli operasyonel senaryolara hızla uyum sağlayabiliyor.' şeklinde konuştu.

Gambit 6 hava araçlarının uluslararası tedarik için 2027'de, Avrupa'ya özgü konfigürasyonlarının ise 2029'da teslim edilebilir olması planlanıyor. GA-ASI, Avrupa genelinde sanayi ortaklıkları kurarak tüm platformlar için egemen (sovereign) kapasite sağlamayı hedefliyor.

Gambit Serisi, ortak bir çekirdek yapıdan hızla yeniden konfigüre edilebilen çoklu CCA varyantları vizyonuna dayanıyor. Böylece yüksek ortak parça oranı sayesinde hızlı, uygun maliyetli ve ölçekli üretim mümkün oluyor.

Seri; istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), çok alanlı muharebe (multi-domain combat), ileri seviye eğitim ve gizli keşif gibi farklı görev profillerine uyarlanabilen modüler bir insansız uçak ailesi olarak tasarlandı. Uçağın iniş takımları, temel aviyonikleri ve gövde yapısı gibi donanımların büyük bölümü ortak platform üzerinden geliyor. Bu yaklaşım; maliyeti düşürüyor, birlikte çalışabilirliği artırıyor ve Gambit 6 gibi görev özelleştirmesi gerektiren varyantların geliştirilmesini hızlandırıyor.

Gambit uçakları, gelişmiş otonomi ve görev odaklı konfigürasyonlarla; operasyonel verimliliği artırmayı, maliyetleri azaltmayı ve yüksek tehdit seviyesindeki ortamlarda hayatta kalma şansını yükseltmeyi hedefliyor. Serinin türevlerinden biri olan YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri'nin yapay zekâ destekli insansız kanat arkadaşı (AI-enabled uncrewed wingman) programı kapsamında geliştiriliyor. Gambit 2 konsepti temel alınarak tasarlanan YFQ-42A, F-35 ve NGAD (Next-Generation Air Dominance) gibi insanlı platformları desteklemek üzere, sensör kapsamı, silah kapasitesi ve hayatta kalabilirliği genişletmek amacıyla geliştiriliyor.

Gambit'in ilk konsepti üç yıl önce duyurulmuştu ve dört modele dayanıyordu:

Gambit 1: Uzun havada kalış için optimize edilmiş çevik sensör platformu

Uzun havada kalış için optimize edilmiş çevik sensör platformu Gambit 2: Hava-hava mühimmat entegrasyonuna sahip model

Hava-hava mühimmat entegrasyonuna sahip model Gambit 3: Gambit 2'ye benzer, ancak karmaşık 'düşman rolü' (aggressor) görevleri için optimize edildi

Gambit 2'ye benzer, ancak karmaşık 'düşman rolü' (aggressor) görevleri için optimize edildi Gambit 4: Kuyruksuz, süpürülmüş kanat tasarımına sahip muharip keşif modeli

Ardından 2024'te, deniz platformlarından kalkış yapabilen Gambit 5 duyuruldu.

