Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD Akreditasyon Desteği kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Arama-Kurtarma Kapasite Güçlendirme Programı düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş depremi, Manavgat yangını ve Karadeniz bölgesinin çeşitli bölgelerindeki seller gibi Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı doğal afetlerden ve yaşanan savaşlardan örnekler vererek her an hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

'KONYA, HATAY'DA YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA TÜRKİYE'DE TAKDİR EDİLEN BİR ŞEHİR OLDU'

Konya'nın özellikle Hatay'da yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye tarafından takdir edilen bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Bu sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ya da kamu kurumlarının bir başarısı değildi. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, Konyalı hayırsever insanlarımız adeta Hatay denince seferber oldular ve Hatay'da büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Şimdi kim depremle ilgili bir örnek vermek isterse mutlaka Konya'dan, Konya İtfaiyesinden, Konya'nın sivil toplum kuruluşlarından mutlaka bahsediyor. Bu aslında bizim için büyük bir kıvanç ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ HAFİF, ORTA VE AĞIR SEVİYEDE ARAMA-KURTARMA AKREDİTASYONU ALAN ŞEHİR OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

TİKA ile birlikte sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerdeki itfaiyecilerin de yetişmesi için eğitimler verdiklerini anımsatan Başkan Altay, 'Bununla birlikte Türkiye'de ilk kez hafif, orta ve ağır seviyede arama-kurtarma akreditasyonu alan şehir olarak bununla ilgili önemli bir başarı elde ettik. Bugün gelinen noktada da sivil toplum kuruluşlarımıza inşallah bir yardım programını başlatmış olacağız. Aslında şunu gönülden ifade etmek isterim; takdir edilmesi gereken sizin yaptıklarınız. Çünkü bizler kamu görevlisi olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Görevimiz gereği bunu yapıyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımız bunu tamamen bir sivil insiyatif olarak, bir gönüllülük olarak yapıyor. Hakikaten çok zor, meşakkatli, zahmetli ve aynı zamanda çok iyi eğitim almayı gerektiren, sürekli eğitimi tekrar etmeyi gerektiren büyük bir sorumluluk. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm vakıflarımıza, derneklerimize, başkanlarına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KONYA OLARAK YÜZÜMÜZÜ AĞARTIYORSUNUZ'

STK'lara verdikleri desteklerin sürekli hale getirilebileceğini aktaran Başkan Altay, 'Arkadaşlar şunu unutmayın. Gücümüzün yettiğince yanınızdayız. Çünkü siz benim de bizim yanımızdasınız. Konya olarak yüzümüzü ağartıyorsunuz. Özellikle bu kadar çok derneğin, vakfın bu konuda akredite almak için çaba sarf ediyor olması çok kıymetli ve önemli. Onun için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bunu bir başlangıç olarak düşünelim. AFAD bu konuyu çok titizlikle, dirayetli ve objektif olarak yürütüyor. Onun için AFAD Başkanımızın şahsında AFAD İl Müdürümüze ve Sayın Valimize de ben teşekkür ediyorum. Rabbim bu afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun ama bizim görevimiz hazırlıklı olmak'

Bir teşekkürü de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine eden Başkan Altay, 'Birlikte çalışıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışı eğitimlerde çok fedakarca gayret ediyorlar. Onlar için de aslında ilave bir yük ama bunu bir sorumluluk bilinciyle yürütüyorlar. Onun için ben itfaiye teşkilatımıza da tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' sözleriyle konuşmasını bitirdi.

'GÜÇLÜ BİR ARAMA KURTARMA KUVVETİNE VE ALTYAPISINA KAVUŞTUĞUMUZU MEMNUNİYETLE SÖYLEYEBİLİRİZ'

Konya Valisi İbrahim Akın ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bir milat olduğunu, her şeyi yeniden gözden geçirme ve yeni bir yol haritası çizmenin elzem olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, 'Konya bu konuda Hatay'da örnek bir birliktelik sergiledi. Her zaman olduğu gibi bu konuda da örnek oldu. Büyükşehir Belediyemizde sivil toplum kuruluşlarımızda arama kurtarma konusunda örnek bir birliktelik ortaya koydu. AFAD'ımızın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarımız bu konuda 'Biz de varız. Biz de sorumlu kalmak istiyoruz.' dediler ve bu akreditasyon eğitimlerine katıldılar. Ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Konya olarak Allah yokluklarını hiçbir zaman göstermesin ama ihtiyaç da göstermesin diye temenni ediyoruz. Güçlü bir arama kurtarma kuvvetine ve altyapısına kavuştuğumuzu da memnuniyetle söyleyebiliriz' dedi.

DESTEK İÇİN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sivil Toplum Kuruluşlarına verdiği malzeme desteği için Başkan Altay'a teşekkür eden Vali Akın, 'Büyükşehir Belediyesi olarak bu yapılan hizmetler Konya'nın sigortası olduğu gibi aslında ülkemizin sigortası, ülkemizin güvencesi. Nerede bu konuda bir ihtiyaç olursa oraya koşacak arkadaşlarımız işte aramızdalar. Ben kendilerine bu hassasiyetlere ve sorumluluk anlayışlarından dolayı çalışma arkadaşlarıyla birlikte şükranlarımızı ifade ediyorum. Bu akreditasyon sürecinde eğitimlere katılan, zaman veren, emek veren bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Bu yapılan çalışmalarla Konya'mızın arama kurtarma konusundaki altyapısı daha da güçlenecek ve model bir şehir olma yolunda emin adımlarla yoluna devam edecek' açıklamalarını yaptı.

Programa; Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, gönüllü STK temsilcileri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park Bahçeler, Gençlik ve Spor Hizmetleri dairlerinden personeller ile AFAD görevlileri de katıldı.

Program kapsamında AFAD Başkanlığı tarafından mentör ataması yapılan ve akreditasyon sürecine dahil olan Konya'dan 7 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği protokolü imzalanacak.