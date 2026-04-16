Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın dört bir yanında üretimi ve üreticiyi güçlendirmek için destek çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - Pozantı Kamışlı'da; Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, siyasiler, kooperatif başkanları, muhtarlar ve Pozantılıların katıldığı törende üreticilere 900 bin çilek fidesi dağıtıldı. Böylece toplamda çiftçiye 4 milyon çilek fidesi desteği sağlanmış oldu.

TOPLAMDA 4 MİLYON ÇİLEK FİDESİ

Güngör Geçer şunları söyledi: 'Pozantı'nın kalbinde, Torosların verimli topraklarına can suyu vermeye geldik. Bugünü kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Pozantı'yı 4 milyon çilek fidesi ile buluşturdu.

Ceviz, üzüm gibi ürünlerle ilgili de ciddi desteklerimiz oldu ve sürecek. Bu yıl özellikle bal ve çilek festivali de yapmayı düşürüyoruz. Belli bir süre ara verilmişti ama artık Adana Festivaller Şehri ve yaz aylarında yapılacak böyle bir festivalin Pozantı için önemli olacağını düşünüyorum.'

ARITMA TESİSİNİN YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR

Pozantı Atık Su Arıtma Projesini başlattıklarını ve çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Güngör Geçer şöyle devam etti: 'Bu çağda, bu yüzyılda artık bütün ilçelerimizin arıtma sorunun çözülmesi lazım. Çevre sağlığı açısından bu çok önemli. Pozantı Arıtma Tesisi'nin bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi için inceleme ve denetlemelerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Bizler Karataş'taki, Yumurtalık'taki balıkçılarımızın da yanındayız, Saimbeyli'de kiraz üreticisinin de yanındayız, Pozantı'da çilek eken çiftçinin de yanındayız. Bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimde söylediğim gibi; Zeydan Karalar'ın vatandaşa verdiği sözler benim sözümdür ve tamamını yerine getireceğiz. Yol, su, altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili onun sözlerini yerine getirmek zorundayız. Çok şükür verilen sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.'

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vekili Güngör Geçer Pozantı'da bazı mahallelerde halkla buluştu, sohbet etti ve sorunları birinci ağızdan dinledi.