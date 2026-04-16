ANKARA (İGFA) - Japonya Büyükelçiliği, 14 Nisan'da Şanlıurfa ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılarda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, Türk halkına da en içten taziye dilekleri iletildi.

Mesajda, yaşanan kayıplardan duyulan derin üzüntü ifade edilerek, Türkiye ile dayanışma vurgusu yapıldı.