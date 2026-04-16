Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmalarına program dahilinde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan 32. Sokak'ta gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücüleri uyardı. Çalışmalar kapsamında güzergah 17 - 27 Nisan tarihlerinde trafiğe kapatılacak. Yapılan açıklamada sürücülerin bu tarihlerde alternatif güzergahları kullanması yönünde uyarı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasında uzanan 32. Sokak'ta gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan sürücülere uyarı yapıldı.

17-27 NİSAN TARİHLERİNDE TRAFİĞE KAPALI

Yapılan açıklamada şehir genelinde yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak adına çalışmalarımızı planlı ve etaplar halinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Serdivan Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasında uzanan 32. Sokak, yol yapım çalışmaları nedeniyle 17-27 Nisan tarihleri arasında geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Bu süreçte ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanacak olup, vatandaşlarımızın bu yolları kullanmaları rica olunur' denildi.