Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de gerçekleşen Kuvâ-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Yörük-Türkmen Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Kuvâ-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Yörük-Türkmen Sempozyumu'nun açılış programına katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Yusuf Alfat, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Sarı, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin başşehri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir, milli birliğin ve beraberliğin tam merkezidir. Bizler; burada köklerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi konuşmak, anlamak ve geleceğe taşımak için buluşuyoruz. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler; Balıkesir'de devletçi, milliyetçi anlayışımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Siyaseti hiçbir şeyin içerisine sokmuyoruz. Ben, Balıkesir Ailemin bir üyesiyim. Bu ailenin hayırlı bir evladı olmak için çalışıyorum. Hayırlı bir evlat olmak için de yüce Türk milletine layık olmak gerekiyor. Bizim devletimiz var, milletimiz sağ olsun.' dedi.