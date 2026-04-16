Taraflar, projenin ilerleyişi ve teknik süreçler üzerine istişarelerde bulunurken, toplantının ardından karşılıklı iş birliği ve koordinasyonun devam edeceği belirtildi.

Toplantıya Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kerem Yeğnidemir ve 3. Bölge Müdürü Hacer Eke katıldı.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyetiyle yapılan toplantıda Aydın Havalimanı'nın uluslararası ticari uçuşlara açılması sürecini değerlendirdi.

