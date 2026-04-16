Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur bünyesinde faaliyet gösteren Saklıkoy Otel, yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayarak 1 Mayıs itibarıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Kalkın mevkisinde, denize sıfır konumda yer alan tesisin, yarım pansiyon konseptiyle hizmet vereceği ve rezervasyon almaya başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Vilayetler Birliği'nden devralınarak modern bir konaklama tesisine dönüştürülen otelin, yeni sezonda misafirlerini ağırlamak üzere hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Toplam 52 odadan oluşan tesiste, sezon öncesi çalışmalar kapsamında yüzme havuzunun yenilenip genişletildiği, kum plajda temizlik yapıldığı ve açık ile kapalı alanlarda kapsamlı bakım ve peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Konforlu odaları, yüzme havuzu, restoranları, snack barı, kır bahçesi ve 400 kişilik balo salonuyla hizmet verecek otelin, konaklamanın yanı sıra günübirlik ziyaretçileri de kabul edeceği ifade edildi. Günübirlik misafirlerin havuz, plaj ve restoran imkanlarından faydalanabileceği aktarıldı.

Öte yandan, tesisin hafta içi ve hafta sonu fiyat farkı olmaksızın rezervasyon aldığı, mayıs ayı sonuna kadar yapılacak rezervasyonlarda ise yüzde 15 erken rezervasyon indirimi uygulanacağı bildirildi.