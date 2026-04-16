Bursa Büyükşehi Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, su fiyatlarıyla ilgili düzenlemeye gidileceğini belirterek, Mayıs sonrasında meclise sunulacak düzenlemenin hem vatandaşı koruyacağını, hem de altyapı yatırımlarını destekleyeceğini açıkladı. Başkan Vekili Biba, 23 Nisan'da Bursa'da ulaşım ve Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olacağını, Uludağ Teleferik için 200 TL özel ulaşım imkanı sunulacağını söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, su fiyatlarında düzenleme yapılacağını, bu konuda vatandaşlardan gelen yoğun talepler olduğunu ifade ederek, yeni düzenlemenin Mayıs ayı sonrasında meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Biba, suyun temel bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, fiyatlandırma konusunda daha dengeli bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Biba, 'Vatandaşlarımızın su fiyatlarıyla ilgili serzenişlerini yakından takip ediyoruz. Bu hassasiyeti çok iyi anlıyoruz. Amacımız hem hemşehrilerimizin bütçesini koruyan hem de hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan bir düzenleme ortaya koymak' dedi.

Yapılacak düzenlemenin yalnızca vatandaş odaklı olmayacağını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, aynı zamanda altyapı yatırımlarının devamlılığına da dikkat çekti. BUSKİ'nin yatırımlarını sürdürebilmesi için mali dengenin korunması gerektiğini ifade eden Biba, 'Hem vatandaşımızın hem de kurumumuzun fayda sağlayacağı bir sistem kuracağız' diye konuştu. Su fiyatlarına ilişkin hazırlanan düzenlemenin takvimine de değinen Biba, sürecin BUSKİ Genel Kurulu sonrasında netleşeceğini söyledi. Biba, 'Mayıs ayında yapılacak genel kurulun ardından ilk meclis toplantısında bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

23 NİSAN'DA BURSA'DA ULAŞIM VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Öte yandan Biba, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin de bilgi verdi.

Toplu ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağı Bursa'da Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini, Uludağ Teleferik için 200 TL'lik özel ulaşım imkânı sunulacağını kaydetti. Biba, tüm meclis üyelerini ve Bursalıları çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmaya davet etti.

Konuşmasında şehirdeki sorunların farkında olduklarını vurgulayan Başkan Vekili Biba, temel belediyecilik hizmetlerinde gerekli adımların hızla atılacağını belirrterek, su fiyatları düzenlemesinin de bu kapsamda öncelikli konular arasında yer aldığı kaydetti.