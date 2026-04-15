KOCAELİ (İGFA) - Kentin geleceğine hizmet edecek projelerin ilçeye kazandırılmasına öncülük eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den, ilçede yapımı devam eden projelere yakın takip. Bu doğrultuda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Çayırova Devlet Hastanesi ile Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi projelerini yerinde inceledi.

Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin en büyük hayali olan ve yapımı hızla devam eden Çayırova Devlet Hastanesi'nin şantiye sahasında yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, hastaneye gerçekleştirdiği ziyaretle alakalı şunları dile getirdi; 'Hastane inşaatımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deprem izolatörlerinde artık sona yaklaşmış durumdayız. Bir yandan kat kolon imalatlarına başlarken, diğer yandan da kat döşeme beton çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.' Birçok imalatın aynı anda devam ettiği Çayırova Devlet Hastanesi, tamamlandıktan sonra 200 yataklı olarak ilçe sakinlerine hizmet verecek.

YENİ MESLEK LİSESİ ALANINA ZİYARET

Başkan Çiftçi, ayrıca ilçeye yapılmasına öncülük ettiği ve Şekerpınar Mahallesi'nde yükselen, Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi projesinin de şantiyesini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Derslik alanında birinci kat tabla beton serimi yapılan, otomasyon atölyesi alanında ise kolon betonları dökülen ve perde duvar imalatı yapılan okul inşaatı hakkında konuşan Başkan Çiftçi, 'İlçemize kazandırdığımız Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledik' dedi.