Savunma ve güvenlikten yapay zekâya, mühendislikten sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede geliştirilen yenilikçi fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmeyi hedefleyen yarışma; disiplinler arası yaklaşımı teşvik eden yapısıyla akademi ile askerî saha arasındaki etkileşimi güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı himayesinde, Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle düzenlenen EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışmasının başvuruları devam ediyor.

DEÜ Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen yarışmanın tanıtım ve bilgilendirme toplantısına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Ege Ordusu Komutanlığı Harekât Başkanlığından Hava Savunma Albay İlker Çakın, aynı zamanda DEÜ Rektör Yardımcısı olan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, proje sorumlusu akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

YARIŞMA TÜM TÜRKİYE'YE AÇILDI

Daha önce Ege Ordusu Komutanlığı ile pek çok iş birliğine imza attıklarına dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'İki yılda bir yapılan Uluslararası EFES Tatbikatlarının fiilî ve atışlı safhası bu yıl 20-21 Mayıs tarihleri arasında Seferihisar'da gerçekleştirilecek. Savunma, bilim ve teknoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan bir iş birliği teklifi aldık ve memnuniyetle karşıladık. Bu yarışma ağırlıklı olarak mühendislik alanında görülse de üniversitemizde güçlü sağlık araştırma merkezleri bulunuyor. Sağlık alanında insanı korumaya yönelik çalışmaların da savunma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini önerdik. Bu doğrultuda DEÜ ile Ege Ordusu Komutanlığı arasında bir iş birliği protokolü imzaladık. Millî Savunma Bakanlığımız da bu anlaşmanın ardından tüm üniversiteleri davet ederek yarışmayı Türkiye geneline açtı. Süre kısa; projeler yalnızca fikir aşamasında kalmayacak, uygulanabilir nitelikte olacak. 100'ün üzerinde proje başvurusu bekliyoruz. 40'tan fazla ülkeden, tatbikatta yer alacak yabancı katılımcılarla 60 civarı Savunma Sanayi firmasının katılımını bekliyoruz,' dedi.

EFES-2026 Tatbikatı hakkında bilgi veren Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik konuşmasında, 'EFES 2026 tatbikatının fiilî ve atışlı safhası bu yıl 20-21 Mayıs tarihleri arasında Seferihisar'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 20 Nisan'dan itibaren eğitimlerimiz başlayacak. Hava, deniz ve kara kuvvetleriyle birlikte su altı sistemleri ile drone'lar kadar atış çalışmalarımız yapılacak. Savunma Sanayisi sergisinde de proje yarışmasının ürünleri sergilenecek. Bu tatbikatın simülasyon destek safhası şu an yapılmaktadır. Burada; Amerika, Fransa, Moğolistan da var; Afrika'nın çeşitli ülkelerden katılımlar da var. Silahlı Kuvvetlerimizden 6 generalin sevk ve idaresinde harp oyunlaması yapılıyor. İnşallah başarılı bir şekilde yapılacak bu yarışma da güzel bir gelişme olacak.' dedi.

Son başvuru tarihinin 24 Nisan olduğunu hatırlatan Ege Ordusu Komutanlığı Harekât Başkanlığından Hava Savunma Albay İlker Çakın ise, 'İlk 10 projeyi seçerek EFES Tatbikatı sergi alanında, 60 Savunma Sanayi firmasıyla birlikte halkımıza, devlet erkânına ve yabancı konuklara sunmayı hedefliyoruz. Sergi, 16-21 Mayıs tarihlerinde, provaların yapılacağı günlerde gezilebileceği gibi provalar sonrasında da gezilmeye devam edilebilecek. Dereceye giren projelere, 20-21 Mayıs'ta devlet erkanı ve yabancı konuklarımızın teşrifleriyle düzenlenecek olan Seçkin Gözlemci Günü'nde ödülleri takdim edilecek. Değerlendirme sürecinde şeffaf ve adil bir yaklaşım benimsiyoruz. Her değerlendirme sonrasında geri bildirim sağlayarak öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Dereceye giren projelerin prototiplerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. DEÜ'nün bu süreçte üstlendiği lider rol bizim için önemli bir katkı sağlıyor,' diye konuştu.

JÜRİ ÜYELERİ BELİRLENECEK

DEÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç da yarışmanın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, 'Önümüzdeki yıldan itibaren yarışmamızın başına 'Geleneksel' ibaresini eklemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki haftalarda jüri üyelerini belirleyeceğiz. 24 Nisan itibarıyla da jüri değerlendirme sürecini başlatacağız,' ifadelerini kullandı.

Başvuru süreci 24 Nisan'a kadar devam edecek olan yarışma sonunda başarılı bulunan projeler, devlet erkanı ile yerli-yabancı davetlilerin katılımıyla düzenlenecek törende ödüllendirilecek.